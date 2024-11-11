Судью МУС в Гааге объявили в международный розыск в России

В марте прошлого года МУС выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного по правам ребенка «в контексте ситуации в Украине». Летом этого года Палата предварительного производства МУС также объявила о выдаче ордеров на арест Шойгу и Герасимова «в контексте ситуации на Украине».

Россия считает абсурдными ордера Международного уголовного суда на арест экс-министра обороны, секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как напомнил Песков, Россия не признает юрисдикцию МУС, не является членом соответствующего статута и не признает выданные структурой ордера, передает «Радиоточка НСН».

