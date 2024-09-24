Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса
Международному уголовному суду (МУС) в Гааге следует выдать ордера на арест президентов Турции и Палестины Реджепа Тайипа Эрдогана и Махмуда Аббаса. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он напомнил, что Эрдоган «известен убийствами курдских мирных жителей», а Аббас «отрицает Холокост и платит за убийство евреев», однако это не мешает прокурору МУС Кариму Хану встречаться с ними.
«Вместо того, чтобы выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса... Хан по-прежнему одержим идеей выставить военными преступниками демократически избранных лидеров Израиля, ведущих справедливую войну против террористов», - заключил израильский премьер.
Ранее Нетаньяху заявил, что освободить захваченных ХАМАС заложников поможет военное и политическое давление на палестинское движение, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Климов призвал спокойнее относиться к словам президента Ирана о спецоперации
- В Совфеде призвали регулировать обложки школьных тетрадей
- СМИ: Певица Glukoza после лечения оставила в райдере коньяк Hennessy XO
- Суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»
- Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса
- В парламенте Турции назвали причину срыва переговоров России и Украины
- Силуанов: Дефицит бюджета в следующей трехлетке не превысит одного процента ВВП
- В Одессе собираются снести памятники Горькому, Высоцкому и Бабелю
- Генеральный секретарь ООН призвал к миру на Украине
- Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru