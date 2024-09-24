Нетаньяху посоветовал МУС выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса

Он напомнил, что Эрдоган «известен убийствами курдских мирных жителей», а Аббас «отрицает Холокост и платит за убийство евреев», однако это не мешает прокурору МУС Кариму Хану встречаться с ними.

«Вместо того, чтобы выдать ордера на арест Эрдогана и Аббаса... Хан по-прежнему одержим идеей выставить военными преступниками демократически избранных лидеров Израиля, ведущих справедливую войну против террористов», - заключил израильский премьер.

Ранее Нетаньяху заявил, что освободить захваченных ХАМАС заложников поможет военное и политическое давление на палестинское движение, сообщает RT.

