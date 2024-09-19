«Судиться бесполезно»: Россияне не смогут получить деньги со счетов PayPal

«Это экспроприация остатков. С формальной точки зрения PayPal может это сделать, потому что условия пользования определяет именно платежная система. Не хотите — не пользуйтесь, забирайте свои деньги; не можете их забрать — ваши проблемы. Фактическая же сторона вопроса заключается в том, что, заблокировав кошельки, PayPal нарушил условия обслуживания и может прикрыться тем, что выполнял условия регулятора. PayPal хочет полностью избавиться от российского присутствия в своей системе: после того, как деньги будут списаны, а кошельки обнулены, думаю, они будут просто ликвидированы», — сказал Голубовский.

Собеседник НСН отметил, что вернуть свои деньги у российских пользователей PayPal не получится.

«Не думаю, что люди там хранили большие средства, этой платежной системой обычно пользовалась мелкая электронная коммерция. Также эту систему использовали для сбора донатов, еще для каких-то целей. С компанией и в судах этот вопрос решить не удастся — да и было бы, за что судиться», — подытожил он.

Ранее Голубовский заявил, что платежная система Visa готовится к возвращению на российский рынок, так как после выборов в США геополитическая ситуация может резко измениться, санкционный режим в отношении Москвы может быть отменен.

