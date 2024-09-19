«Судиться бесполезно»: Россияне не смогут получить деньги со счетов PayPal
На электронных счетах PayPal, как правило, хранились небольшие средства, вернуть их через суд не получится, так как платежная система вправе менять свои условия, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
PayPal формально может ввести комиссию за обслуживание заблокированных российских электронных кошельков, таким образом платежная система пытается избавиться от российского присутствия. Об этом НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Американская платежная система PayPal ранее заявила о введении комиссии для россиян за обслуживание неактивных счетов. Напомним, в 2022 году американская платежная система сама заблокировала электронные кошельки россиян. Теперь же за «продление обслуживания для поддержания счета» с 7 октября будет взиматься 3500 рублей в год, если будет позволять остаток. Голубовский заявил, что таким образом PayPal пытается полностью избавиться от российского присутствия.
«Это экспроприация остатков. С формальной точки зрения PayPal может это сделать, потому что условия пользования определяет именно платежная система. Не хотите — не пользуйтесь, забирайте свои деньги; не можете их забрать — ваши проблемы. Фактическая же сторона вопроса заключается в том, что, заблокировав кошельки, PayPal нарушил условия обслуживания и может прикрыться тем, что выполнял условия регулятора. PayPal хочет полностью избавиться от российского присутствия в своей системе: после того, как деньги будут списаны, а кошельки обнулены, думаю, они будут просто ликвидированы», — сказал Голубовский.
Собеседник НСН отметил, что вернуть свои деньги у российских пользователей PayPal не получится.
«Не думаю, что люди там хранили большие средства, этой платежной системой обычно пользовалась мелкая электронная коммерция. Также эту систему использовали для сбора донатов, еще для каких-то целей. С компанией и в судах этот вопрос решить не удастся — да и было бы, за что судиться», — подытожил он.
Ранее Голубовский заявил, что платежная система Visa готовится к возвращению на российский рынок, так как после выборов в США геополитическая ситуация может резко измениться, санкционный режим в отношении Москвы может быть отменен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тутаеве 11 задержанных арестовали на 7 суток за отказ подчиниться полиции
- Байден примет Зеленского в Вашингтоне 26 сентября
- В Минпросвещения объяснили приказ убрать чирлидинг и гольф из уроков физкультуры
- Лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов
- Два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски
- МИД Турции: Снятие санкций с РФ станет частью возможных переговоров по Украине
- Доходы блогеров, работающих на аутсорс-площадках, снизились вдвое за год
- Цена нефти Brent составила более $75 за баррель впервые с 3 сентября
- Кадыров заявил, что Илон Маск отключил его Cybertruck
- Медведев назвал СВО тяжелым испытанием для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru