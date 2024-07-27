Карты «Мир» могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме
Карты российской системы «Мир» могут заменить банковские карты Visa и Mastercard в Мьянме. Об этом рассказала союзный министр туризма и гостиниц республики Тет Тет Кхайн в интервью РИА Новости.
По словам министра, «есть перспективы» полноценной замены «Миром» систем Visa и Mastercard, которые прекратили работу в республике из-за западных санкций. Тет Тет Кхайн указала, что сейчас владельцы карт Visa и Mastercard не могут даже оплатить визовый сбор для въезда в страну. Для этого можно будет использовать российскую платежную систему.
«Номинально за этот вопрос отвечает министерство иммиграции, но я лично решу с ними вопрос о том, чтобы они открыли корреспондентские счета в тех банках, которые работают с картами "Мир", и подключили их к... системе оплаты виз», — рассказала министр.
Между тем карты платежной системы «Мир» начали работать в Азербайджане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru