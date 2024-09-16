Перешли на «Мир»: Visa надеется вернуться в Россию после выборов в США
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что платежная система Visa готовится к возвращению на российский рынок, но теперь займет меньшую долю с учетом карт «Мир».
Платежная система Visa готовится к возвращению на российский рынок, так как после выборов в США геополитическая ситуация может резко измениться, санкционный режим в отношении Москвы может быть отменен, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН.
Ушедшая из России платежная система Visa подала заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Предполагается, что компания будет предоставлять банковские услуги (обслуживание карт, обмен денег), а также заниматься переводом криптовалюты, страхованием и многим другим. Голубовский назвал эти шаги подготовкой.
«Это можно считать подготовкой к возвращению. Политическая ситуация после выборов в США может измениться, в будущем может быть изменен санкционный режим в отношении России. И в целом отношения между Россией и США могут измениться, если победит Трамп. Даже если Трамп не победит, а украинский конфликт будет двигаться к деэскалации, все может поменяться. Дипломатические усилия разных стран сегодня предпринимаются, чтобы этот конфликт заморозить. Поэтому аналитики корпораций предпринимают действия, которые точно не помешают», - объяснил он.
При этом, по его словам, компания не сможет занять прежнее место на рынке.
«Если компания будет здесь зарабатывать и платить налоги, почему России ее не принять обратно, грубо говоря? Другое дело, что все перешли на карты «Мир», компания рынок потеряла. Я не думаю, что они смогут вернуться в ту же позицию, их картами будут пользоваться для международных расчетов, для оплаты подписок, электронных платежей, для целей туризма. Это на случай, если американцы сохранят санкции для наших платежных систем», - подчеркнул он.
Со своей стороны, член-корреспондент института экономики РАН Михаил Головнин отметил, что возвращение в ближайшее время невозможно.
«Вряд ли это полноценное возвращение. Возможно, способ на будущее не уйти полностью с российского рынка. Сейчас из-за достаточно жестких санкций очень маловероятно, что Visa вернется. Это более отдаленная перспектива», - добавил собеседник НСН.
Международные платежные системы Visa и Mastercard смогут быстро восстановить свою полноценную работу в России, если надумают вернуться в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктора Достова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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