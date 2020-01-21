Московский таксист избил отказавшего ему в сексе иностранца
Гражданин Туниса обратился с заявлением в московскую полицию, пожаловавшись на избиение со стороны водителя такси.
По словам заявителя, инцидент произошел на Лужнецкой набережной. Иностранец сел в такси, намереваясь уехать на запад Москвы. Однако во время поездки водитель неожиданно предложил пассажиру вступить с ним в половую связь.
28-летний иностранец ответил отказом, в результате между ним и водителем произошел конфликт. В какой-то момент таксист выставил пассажира из машины и ударил его по лицу. После этого водитель уехал, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что по факту заявления гражданина Туниса проводится проверка.
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