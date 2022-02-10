Судимость уволенной за чтение стихов Хармса учительницы подтвердилась
Уволенная за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского из гимназии Санкт-Петербурга учительница Серафима Сапрыкина в 2008 году получила два года условно за то, что ранила ножом знакомого на домашней вечеринке. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.
Так, учительницу раньше звали Сима Казимова. Свою вину она не признала, а после инцидента сменила имя на Серафиму Сапрыкину. Позже женщина переехала из Волгограда в Санкт-Петербург, где и устроилась в гимназию №168.
Ранее литературный критик Галина Юзефович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ситуация с увольнением учительницы из-за стихов репрессированных в сталинское время поэтов является самодурством руководителей конкретной школы, а не системной проблемой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров
- Лукашенко озвучил единственное условие начала войны с Украиной
- Ориентация МОК: Песков отчитал «кричальщиков» о допинг-пробе Валиевой
- Песков рассказал об ответе на реакцию США по предложениям о гарантиях
- Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО
- Лукашенко: Никакой войны не будет!
- Путин пожелал Жириновскому скорейшего выздоровления
- «Работает с документами»: в ЛДПР сообщили о состоянии Жириновского
- Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии
- ФАС признала Google нарушителем антимонопольного законодательства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru