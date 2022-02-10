Судимость уволенной за чтение стихов Хармса учительницы подтвердилась

Уволенная за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского из гимназии Санкт-Петербурга учительница Серафима Сапрыкина в 2008 году получила два года условно за то, что ранила ножом знакомого на домашней вечеринке. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

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Так, учительницу раньше звали Сима Казимова. Свою вину она не признала, а после инцидента сменила имя на Серафиму Сапрыкину. Позже женщина переехала из Волгограда в Санкт-Петербург, где и устроилась в гимназию №168.

Ранее литературный критик Галина Юзефович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ситуация с увольнением учительницы из-за стихов репрессированных в сталинское время поэтов является самодурством руководителей конкретной школы, а не системной проблемой.

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Фото: facebook.com/Серафима Сапрыкина
ТЕГИ:УчительРоссия
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