Судимость уволенной за чтение стихов Хармса учительницы подтвердилась

Так, учительницу раньше звали Сима Казимова. Свою вину она не признала, а после инцидента сменила имя на Серафиму Сапрыкину. Позже женщина переехала из Волгограда в Санкт-Петербург, где и устроилась в гимназию №168.

Ранее литературный критик Галина Юзефович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что ситуация с увольнением учительницы из-за стихов репрессированных в сталинское время поэтов является самодурством руководителей конкретной школы, а не системной проблемой.

