«Самодурство и произвол»: Юзефович не увидела «системы» в увольнении питерской учительницы

Ситуация с увольнением учительницы из-за стихов репрессированных в сталинское время поэтов является самодурством руководителей конкретной школы, а не системной проблемой, предположила литературный критик Галина Юзефович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Учительница из Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина уволили из гимназии №168 Центрального района города после чтения десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сравнив ситуацию с «новым 37-м годом».

«Мне кажется, что это не пережитки, но и ни о чем системном это не говорит. Если прочитать текст учительницы чуть более внимательно, то там совершенно очевидно, что это самодурство и произвол одного конкретного директора одной конкретной школы. Тут глупо усматривать какую-то системную, большую проблему. Вообще-то и Хармс, и Введенский просто присутствуют в школьной программе. Она устроена довольно затейливым способом, всем кажется, что это какой-то монолит, от которого нельзя отступить ни на шаг, на самом деле это не так. Современная школьная программа в России довольно гибкая, и Хармс, и Введенский в ней в том или ином виде всегда присутствуют. В данном случае мы имеем дело с какой-то абсолютно идиотической реакцией конкретного человека», - отметила Юзефович.

Учителям не стоит бояться отстаивать свои права в подобных спорах, поскольку претензии к учительнице явно были необоснованными, добавила она.

«Меня в этой истории очень сильно огорчила реакция самой учительницы. Она пошла и кротко уволилась и написала горделивый пост в Facebook, в то время как по отношению к ней было допущено откровенное беззаконие, и я на 98% уверена, оставим 2% на сомнения, что если бы она вместо того, чтобы увольняться и писать грустный пост, обратилась бы в вышестоящую инстанцию, проблемы были бы не у нее, а у ее руководства. У нас много проблем, связанных со свободой слова, но в такую форму они, в целом, никогда не отливаются. А это значит, что бороться с идиотизмом и произволом одного конкретного человека можно и должно. Для это скорее грустная история о том, что несмотря на годы трансформации, учитель в России продолжает ощущать себя маленькой пешкой и бесправным существом, которого захотели и уволили, надавили, и всё, что он может - это пожаловаться в Facebook. Это давно не так, и мне очень грустно, что это по-прежнему для кого-то продолжает оставаться актуальным», - заключила критик.

Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вопрос об использовании гаджетов на уроках может регламентироваться уставом школы, но прежде всего должен регулироваться родителями.

