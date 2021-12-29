СМИ: чиновницу из Татарстана уволили за высказывание о приезде русских

Депутаты Актанышского района Татарстана проголосовали за увольнение заместителя районного главы Райхан Галимяновой, сообщает РИА Новости.

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Вопрос о досрочном прекращении полномочий Галимяновой был вынесен на внеочередное заседание совета после того, как в ряде Telegram-каналов была опубликована аудиозапись якобы с выступлением чиновницы.

В местных СМИ утверждают, что в своей речи женщина на татарском языке заявляет о нежелании властей Актанышского района намерены «сохранить татарскую национальность» и не желают появления церквей и приезда русских.

Ранее источник портала KazanFirst сообщил, что мэр Елабуги Рустем Нуриев назвал непривитых пенсионеров врагами.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДепутатыУвольнениеЧиновникиТатарстан
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