СМИ: чиновницу из Татарстана уволили за высказывание о приезде русских

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Галимяновой был вынесен на внеочередное заседание совета после того, как в ряде Telegram-каналов была опубликована аудиозапись якобы с выступлением чиновницы.

В местных СМИ утверждают, что в своей речи женщина на татарском языке заявляет о нежелании властей Актанышского района намерены «сохранить татарскую национальность» и не желают появления церквей и приезда русских.

Ранее источник портала KazanFirst сообщил, что мэр Елабуги Рустем Нуриев назвал непривитых пенсионеров врагами.