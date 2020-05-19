Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились COVID-19

Несколько судей и сотрудников Московского городского суда заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. По её словам, инфицированы два федеральных судьи и два сотрудника аппарата. Заразившиеся COVID-19 судьи работают в уголовной и гражданской коллегиях.

Отмечается, что все заболевшие находятся на самоизоляции и проходят лечение дома. Представитель Мосгорсуда пояснила, что коронавирус у них был выявлен на майских праздниках, поэтому они не контактировали с работающими сотрудниками, подчеркивает RT.

Добавим, в Мосгорсуде, согласно предписаниям Роспотребнадзора, проводится постоянная дезинфекция здания, а также соблюдаются все меры по поддержанию нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки.