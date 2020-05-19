Судьи и сотрудники Мосгорсуда заразились COVID-19

Несколько судей и сотрудников Московского городского суда заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову. По её словам, инфицированы два федеральных судьи и два сотрудника аппарата. Заразившиеся COVID-19 судьи работают в уголовной и гражданской коллегиях.

Отмечается, что все заболевшие находятся на самоизоляции и проходят лечение дома. Представитель Мосгорсуда пояснила, что коронавирус у них был выявлен на майских праздниках, поэтому они не контактировали с работающими сотрудниками, подчеркивает RT.

Добавим, в Мосгорсуде, согласно предписаниям Роспотребнадзора, проводится постоянная дезинфекция здания, а также соблюдаются все меры по поддержанию нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Рост оправдательных приговоров объяснили переломом в сознании российских судей

В начале мая НСН писала, что российские суды начнут возвращаться к нормальному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в судебной системе. Он утверждает, что данная информация содержится в письме, которое было разослано Судебным департаментом при Верховном суде.

В его тексте, в частности, отмечается, что действие указа, который требует обеспечивать работу судов минимальной численностью судей и персонала, истекает 11 мая. Со следующего дня предлагается осуществлять деятельность в полном объеме и согласно штатному расписанию.

Исключения составят сотрудники, у которых выявлена коронавирусная инфекция или те, кто контактировал с инфицированными COVID-19, пишут Известия.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаболеваниеЭпидемияМосгорсудКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры