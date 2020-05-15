Рост оправдательных приговоров объяснили переломом в сознании российских судей

«То, что это число начало расти, это уже добрый и позитивный знак. И это связано с ростом числа коллегий присяжных, потому что присяжные все сомнения трактуют в пользу обвиняемых, и там часто бывают оправдательные приговоры. Поэтому, кстати, очень многие люди, совершившие опасные преступления, очень стараются, чтобы их дело рассмотрел суд присяжных, потому что, в отличие от нормального судьи, их можно разжалобить. Возможно, также ещё роль сыграла позиция Верховного суда. Ведь посмотрите, сколько появилось обзоров и рекомендаций от него, которые напрямую затрагивают права человека. И это очень хорошо», - заявил юрист.

Он также добавил, что проходящие изменения говорят не об ухудшении работы следователей, а о переломе в сознании судей.

«С другой стороны, увеличение количества оправдательных договоров – не свидетельство того, что стало хуже работать следствие. Следователи как вели раньше дела, так сейчас они это и делают, более того, к ним были ужесточены требования в части законности и прав человека. В первую очередь это свидетельствует о том, что фильтр, в виде суда, сработал хорошо. Более того, скорее всего, это перелом в сознании судей, потому что многие судьи – государственники и, из соображений такой корпоративной солидарности с остальной частью государственной машины, они очень редко ломали те материалы, которые к ним присылало следствие», - сказал Соловьёв.

Ранее стало известно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил законопроект, согласно которому экономические дела будет рассматривать суд присяжных. Документ уже направлен председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

«Мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается. Поэтому и важность суда присяжных повышается»,— цитирует Бориса Титова РИА Новости.

