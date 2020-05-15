Рост оправдательных приговоров объяснили переломом в сознании российских судей
Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал НСН об изменениях в судебно-правовой системе России, которые ведут к росту оправдательных приговоров.
В России впервые с 2013 года выросло число оправдательных приговоров, вынесенных судами, сообщают «Ведомости», ссылаясь на статистику судебного департамента при Верховном суде.
Так, в 2019 году было вынесено на 8,3% оправдательных приговоров больше, чем годом ранее. И, в целом, оказалась самой большой за последние годы.
Экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в эфире НСН объяснил, с чем связан рост доли оправдательных приговоров в судах и назвал это хорошим знаком.
«То, что это число начало расти, это уже добрый и позитивный знак. И это связано с ростом числа коллегий присяжных, потому что присяжные все сомнения трактуют в пользу обвиняемых, и там часто бывают оправдательные приговоры. Поэтому, кстати, очень многие люди, совершившие опасные преступления, очень стараются, чтобы их дело рассмотрел суд присяжных, потому что, в отличие от нормального судьи, их можно разжалобить. Возможно, также ещё роль сыграла позиция Верховного суда. Ведь посмотрите, сколько появилось обзоров и рекомендаций от него, которые напрямую затрагивают права человека. И это очень хорошо», - заявил юрист.
Он также добавил, что проходящие изменения говорят не об ухудшении работы следователей, а о переломе в сознании судей.
«С другой стороны, увеличение количества оправдательных договоров – не свидетельство того, что стало хуже работать следствие. Следователи как вели раньше дела, так сейчас они это и делают, более того, к ним были ужесточены требования в части законности и прав человека. В первую очередь это свидетельствует о том, что фильтр, в виде суда, сработал хорошо. Более того, скорее всего, это перелом в сознании судей, потому что многие судьи – государственники и, из соображений такой корпоративной солидарности с остальной частью государственной машины, они очень редко ломали те материалы, которые к ним присылало следствие», - сказал Соловьёв.
Ранее стало известно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил законопроект, согласно которому экономические дела будет рассматривать суд присяжных. Документ уже направлен председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.
«Мы исходим из того, что риск усиления уголовно-правового давления на бизнес сейчас существенно повышается. Поэтому и важность суда присяжных повышается»,— цитирует Бориса Титова РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
263 тыс.+10 598 / сут.
Умерли
2 418+113 / сут.
Выздоровели
58 226+4 696 / сут.
- РКК «Энергия» рассмотрит вопрос о смене гендиректора
- США начали поставку нефти в Белоруссию
- «Видимо, стабилизируется». Попова – о ситуации с COVID-19 в России
- Финал Кубка России по футболу намечен на 25 июля
- Опрос: Более 40% россиян захотели остаться на «удаленке» и после пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru