Судебные приставы выдворили 16 тысяч нелегалов из Москвы за 2024 год
Судебные приставы в этом году выдворили из Москвы свыше 16 тысяч нелегальных мигрантов, что на 37% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП РФ по Москве.
Отмечается, что большая часть мигрантов оказались из стран СНГ. Лидирующие позиции среди них занимают граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Кроме того, выдворению подверглись иностранцы из Йемена, Мадагаскара, Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо.
Согласно данным, среди нарушителей оказались три уроженца европейских стран – Эстонии, Латвии и Франции.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что по состоянию на 1 октября в РФ находилось свыше 6,5 млн иностранных граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru