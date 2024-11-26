Судебные приставы выдворили 16 тысяч нелегалов из Москвы за 2024 год

Отмечается, что большая часть мигрантов оказались из стран СНГ. Лидирующие позиции среди них занимают граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Кроме того, выдворению подверглись иностранцы из Йемена, Мадагаскара, Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо.

Согласно данным, среди нарушителей оказались три уроженца европейских стран – Эстонии, Латвии и Франции.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что по состоянию на 1 октября в РФ находилось свыше 6,5 млн иностранных граждан, передает «Радиоточка НСН».

