Совфед одобрил закон о миллионных штрафах в сфере нелегальной миграции

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о штрафах до 60 миллионов за подделку документов для мигрантов 13 ноября.

До этого стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Инициатива подразумевает проверку законности их пребывания на территории России и обязательное прохождение тестирования на знание русского языка.

Мигранты в России должны быть поделены на три категории: работники, желающие получить гражданство РФ и граждане России, заявила в связи с этим член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге, передает «Радиоточка НСН».

