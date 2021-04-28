Должников по алиментам предложили трудоустраивать в приоритетном порядке

В России предложили законодательно закрепить приоритет на трудоустройство должников по алиментам. С такой инициативой выступила Федеральная служба судебных приставов РФ (ФССП) в Совете Федерации в ходе круглого стола «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних: проблемы и пути решения», передает РИА Новости.

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По словам замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова, на сегодня никакого приоритета такие граждане не имеют. Он отметил, что приоритетное трудоустройство должно быть для тех должников по алиментам, кто обратился в центры занятости.

По данным ФССП, в России более миллиона человек не платят алименты на своих детей, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлиментыСудебные Приставы
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