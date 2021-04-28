Должников по алиментам предложили трудоустраивать в приоритетном порядке

По словам замначальника Управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрия Желудкова, на сегодня никакого приоритета такие граждане не имеют. Он отметил, что приоритетное трудоустройство должно быть для тех должников по алиментам, кто обратился в центры занятости.

По данным ФССП, в России более миллиона человек не платят алименты на своих детей, передает RT.

