Миронов предложил амнистию для убийцы педофила
Лидер «Справедливой России» в эфире НСН рассказал, кого бы он помиловал, если бы у него была такая возможность.
Дональд Трамп в последний день своего президентского срока объявил о помиловании 73 осужденных, а также о смягчении наказания еще для 70 человек. Несмотря на угрозу импичмента, Трамп не стал объявлять о превентивном помиловании ни себя, ни членов своей семьи.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что в России достаточно людей, которых, по его мнению, несправедливо судят или уже осудили.
«Я бы амнистировал политолога Николая Платошкина, против которого ведется следствие (его обвиняют в призывах к нарушению ограничительных мер во время пандемии – прим. НСН). Кроме того, я бы добился освобождения Владимира Санкина, который защитил детей от педофила и получил восемь лет за убийство. Я считаю, что это очень большая судебная ошибка. Иначе люди будут бояться вступиться за тех, кто попал в опасную ситуацию», - отметил он.
По данным СК, к Санкину на улице обратился подросток за помощью и сообщил, что его друга удерживает и собирается изнасиловать мужчина. Санкин ворвался в дом предполагаемого педофила и нанес ему травмы, не совместимые с жизнью – он скончался до приезда скорой. По версии следствия, Санкин совершил разбойные действия, похитив у убитого деньги.
При этом в материалах суда отмечается, что убитый Санкиным мужчина предложил подросткам за полторы тысячи рублей показать ему свои половые органы. Те отказались и свободно покинули квартиру, после чего находились возле его дома и кидали в его окно снежки.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН также выступил за прекращение следствия в отношении Платошкина. Кроме того, он призвал оставить в покое находящегося в розыске бывшего депутата КПРФ Владимира Бессонова, а также сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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