Миронов предложил амнистию для убийцы педофила

«Я бы амнистировал политолога Николая Платошкина, против которого ведется следствие (его обвиняют в призывах к нарушению ограничительных мер во время пандемии – прим. НСН). Кроме того, я бы добился освобождения Владимира Санкина, который защитил детей от педофила и получил восемь лет за убийство. Я считаю, что это очень большая судебная ошибка. Иначе люди будут бояться вступиться за тех, кто попал в опасную ситуацию», - отметил он.

По данным СК, к Санкину на улице обратился подросток за помощью и сообщил, что его друга удерживает и собирается изнасиловать мужчина. Санкин ворвался в дом предполагаемого педофила и нанес ему травмы, не совместимые с жизнью – он скончался до приезда скорой. По версии следствия, Санкин совершил разбойные действия, похитив у убитого деньги.

При этом в материалах суда отмечается, что убитый Санкиным мужчина предложил подросткам за полторы тысячи рублей показать ему свои половые органы. Те отказались и свободно покинули квартиру, после чего находились возле его дома и кидали в его окно снежки.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН также выступил за прекращение следствия в отношении Платошкина. Кроме того, он призвал оставить в покое находящегося в розыске бывшего депутата КПРФ Владимира Бессонова, а также сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

