Миронов предложил амнистию для убийцы педофила

Лидер «Справедливой России» в эфире НСН рассказал, кого бы он помиловал, если бы у него была такая возможность.

Дональд Трамп в последний день своего президентского срока объявил о помиловании 73 осужденных, а также о смягчении наказания еще для 70 человек. Несмотря на угрозу импичмента, Трамп не стал объявлять о превентивном помиловании ни себя, ни членов своей семьи.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что в России достаточно людей, которых, по его мнению, несправедливо судят или уже осудили.

СМИ: Соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на помилованиях

«Я бы амнистировал политолога Николая Платошкина, против которого ведется следствие (его обвиняют в призывах к нарушению ограничительных мер во время пандемии – прим. НСН). Кроме того, я бы добился освобождения Владимира Санкина, который защитил детей от педофила и получил восемь лет за убийство. Я считаю, что это очень большая судебная ошибка. Иначе люди будут бояться вступиться за тех, кто попал в опасную ситуацию», - отметил он.

По данным СК, к Санкину на улице обратился подросток за помощью и сообщил, что его друга удерживает и собирается изнасиловать мужчина. Санкин ворвался в дом предполагаемого педофила и нанес ему травмы, не совместимые с жизнью – он скончался до приезда скорой. По версии следствия, Санкин совершил разбойные действия, похитив у убитого деньги.

При этом в материалах суда отмечается, что убитый Санкиным мужчина предложил подросткам за полторы тысячи рублей показать ему свои половые органы. Те отказались и свободно покинули квартиру, после чего находились возле его дома и кидали в его окно снежки.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН также выступил за прекращение следствия в отношении Платошкина. Кроме того, он призвал оставить в покое находящегося в розыске бывшего депутата КПРФ Владимира Бессонова, а также сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомилованиеАмнистияСергей Миронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры