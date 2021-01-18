СМИ: Соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на помилованиях
Соратники действующего президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за услуги по лоббированию помилований, используя связи с президентов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что президент использовал многие помилования для того, чтобы помочь своим политическим союзникам и партнерам по бизнесу избежать уголовной ответственности за свои преступления.
Отмечается, что экс-федеральный прокурор Бретт Толмен заработал десятки тысяч долларов после консультаций Белого дома по вопросам помилования и смягчения наказаний. NYT утверждает, что Толмен получал вознаграждение по меньшей мере три раза.
Кроме того, бывший адвокат Трампа Джон Даут сообщал своим клиентам, что может добиться помилования благодаря своим связям с президентом и его помощником Джаредом Кушнером. Также бывшая советница штаба Трампа Карен Джорно помогала экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку получить помилования от президента. В распоряжении издания оказалась копия соглашения между советницей и Кириаком, согласно которому она получает 50 тысяч долларов за свои услуги и такую же выплату повторно в случае, если будет достигнуто положительное решение о помиловании. Джорно в ответе на обращение NYT сообщила, что никогда не говорила с Трампом о помиловании напряму и «никого не лоббировала».
Газета подчеркивает, что Трамп начал активнее соглашаться на помилование после того, как его поражение на минувших президентских выборах стало очевидно. Инаугурация избранного президента Джо Байдена назначена на 20 января.
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