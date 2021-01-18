СМИ: Соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на помилованиях

Соратники действующего президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за услуги по лоббированию помилований, используя связи с президентов. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что президент использовал многие помилования для того, чтобы помочь своим политическим союзникам и партнерам по бизнесу избежать уголовной ответственности за свои преступления.

Отмечается, что экс-федеральный прокурор Бретт Толмен заработал десятки тысяч долларов после консультаций Белого дома по вопросам помилования и смягчения наказаний. NYT утверждает, что Толмен получал вознаграждение по меньшей мере три раза.

Кроме того, бывший адвокат Трампа Джон Даут сообщал своим клиентам, что может добиться помилования благодаря своим связям с президентом и его помощником Джаредом Кушнером. Также бывшая советница штаба Трампа Карен Джорно помогала экс-агенту ЦРУ Джону Кириаку получить помилования от президента. В распоряжении издания оказалась копия соглашения между советницей и Кириаком, согласно которому она получает 50 тысяч долларов за свои услуги и такую же выплату повторно в случае, если будет достигнуто положительное решение о помиловании. Джорно в ответе на обращение NYT сообщила, что никогда не говорила с Трампом о помиловании напряму и «никого не лоббировала».