Судьба захваченного схиигуменом Сергием монастыря на Урале остается не ясной

Также Могучев анонсировал на следующий день экскурсию для журналистов, сообщает URA.ru

По данным «Интерфакс», на странице паломников монастыря появилась практически одновременно противоположная по содержанию запись.

«Монастырь закрыт. Как будет информация, мы вам сообщим. (...) Дайте, пожалуйста, нам пару дней», - говорится в посте.

Также сообщается, что собрано более 4,6 тысяч подписей в защиту опального Сергия, которые его последователи намерены отправить в патриархию и епархию.

Накануне Сергий выступил с публичным заявлением. Он обвинил гражданские и церковные власти России в развале страны. Он Предложил собрать народный поместный собор, чтобы судить «предателей и изменников Родины», «ведущих страну по пути цифровизации». А также объявил о сборе народного ополчения.

Схиигумен Сергий известен как священник с криминальным прошлым: он был осуждён по делу об убийстве и хищении госимущества. Как утверждают в Екатеринбургской епархии, в его личном деле нет справки о судимости – при её наличии он не смог бы стать священником. Отец Сергий не верит в пандемию коронавируса. Ранее он проклял тех, кто закрывал храмы, а также открыто выступил против РПЦ.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак поделилась с НСН подробностями о нападении на нее в Среднеуральском женском монастыре, захваченном опальным схиигуменом Сергием.

«Об этом (нарушениях законодательства РФ- прим. НСН) мы будем снимать кино, в том числе, и вы сможете его посмотреть на канале «Осторожно, Собчак» - об этих всех хозяйствующих субъектах, о кадастре, о том, на кого (оформлены – прим. НСН) эти земли, и т.д», - пояснила Ксения Собчак.

