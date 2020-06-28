Собчак раскрыла подробности нападения на ее съемочную группу в монастыре на Урале
Телеведущая и журналист Ксения Собчак поделилась с НСН подробностями о нападении на нее в Среднеуральском женском монастыре, захваченном опальным схиигуменом Сергием.
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что после нападения на нее и журналистов съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области намерена подать иски в суд. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам Собчак, журналисты обратились в травпункт для подтверждения факта побоев для судебного процесса. Выяснилось, что у режиссера съемочной группы Сергея Ерженкова перелом кисти, сообщают «Известия».
Телеведущая и журналист Ксения Собчак в эфире НСН раскрыла подробности нападения на нее в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий. Собчак, находясь на съемочной площадке под Екатеринбургом, рассказала о своем здоровье после инцидента.
«Большой синяк. А так – вроде, все нормально», - отметила телеведущая.
Ксения Собчак заявила, что в фильме о захвате монастыря на Урале запрещенном в служении схиигуменом Сергием будут затронуты имущественно-земельные аспекты, которые нарушают законы Российской Федерации.
«Об этом (нарушениях законодательства РФ- прим. НСН) мы будем снимать кино, в том числе, и вы сможете его посмотреть на канале «осторожно, Собчак» - об этих всех хозяйствующих субъектах, о кадастре, о том, на кого (оформлены – прим. НСН) эти земли, и т.д», - пояснила Ксения Собчак.
Накануне, 27 июня, Собчак опубликовала видео, в котором обвинила в избиении журналистов церковнослужителей. Отмечалось, что нападение произошло в Среднеуральском женском монастыре. Здесь шли съемки о схиигумене Сергии, запрещенном в служении из-за непризнания коронавируса и избиении детей.
Местная епархия заявила, что просила Ксению Собчак и журналистов не обострять обстановку, которая в монастыре и так «духовно нездоровая». Соратник схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучев упрекнул журналистку в пиаре.
Собчак осталась в Екатеринбурге, где 7 июля должен состояться церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru