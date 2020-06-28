Собчак раскрыла подробности нападения на ее съемочную группу в монастыре на Урале

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что после нападения на нее и журналистов съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области намерена подать иски в суд. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Собчак, журналисты обратились в травпункт для подтверждения факта побоев для судебного процесса. Выяснилось, что у режиссера съемочной группы Сергея Ерженкова перелом кисти, сообщают «Известия».

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в эфире НСН раскрыла подробности нападения на нее в Среднеуральском женском монастыре, который захватил опальный схиигумен Сергий. Собчак, находясь на съемочной площадке под Екатеринбургом, рассказала о своем здоровье после инцидента.

«Большой синяк. А так – вроде, все нормально», - отметила телеведущая.