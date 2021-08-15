Суд запретил работу сервиса «Глаз Бога»
Работа сервиса «Глаз Бога» признана незаконной. Бот сервиса заблокирован. Такое решение вынес Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции.
Решение о блокировке «Глаза Бога» суд вынес по ходатайству прокуратуры Москвы. Иск о блокировке к основателю Telegram-бота Евгению Антипову подал Роскомнадзор.
«Признать информацию, размещенную ... на интернет-сайтах ... информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», - отмечается в решении суда.
В документе также содержится требование к Роскомнадзору ограничить доступ к сайтам.
Напомним, «Глаза Бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. Представители Роскомнадзора заявили о нарушении закона о персональных данных. В канале также можно было найти личные данные представителей силовых ведомств.
Ранее стало известно, что в Москве задержан администратор Telegram-канала «Глаза Бога», публиковавший данные россиян, с задержанным проводятся «следственные действия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Федора Сироша.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+21 624 / сут.
Умерли
170 тыс.+816 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+16 426 / сут.
- Суд запретил работу сервиса «Глаз Бога»
- Новым органом управления Афганистана стал специальный совет
- В МИД РФ прокомментировали вопрос признания власти талибов в Афганистане
- Совет безопасности ООН согласовывает сроки экстренной встречи по Афганистану
- СМИ: Убийство дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве попало на видео
- Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР
- Президенты России и Узбекистана провели переговоры по ситуации в Афганистане
- СМИ: Президент Афганистана подал в отставку и улетел за границу
- Полиция Кабула отказалась выходить на службу
- Эксперты опасаются резни в Афганистане и новых вызовов от США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru