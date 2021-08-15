Суд запретил работу сервиса «Глаз Бога»

Работа сервиса «Глаз Бога» признана незаконной. Бот сервиса заблокирован. Такое решение вынес Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции.

Решение о блокировке «Глаза Бога» суд вынес по ходатайству прокуратуры Москвы. Иск о блокировке к основателю Telegram-бота Евгению Антипову подал Роскомнадзор.

«Признать информацию, размещенную ... на интернет-сайтах ... информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», - отмечается в решении суда.

В документе также содержится требование к Роскомнадзору ограничить доступ к сайтам.

Напомним, «Глаза Бога» предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. Представители Роскомнадзора заявили о нарушении закона о персональных данных. В канале также можно было найти личные данные представителей силовых ведомств.

Ранее стало известно, что в Москве задержан администратор Telegram-канала «Глаза Бога», публиковавший данные россиян, с задержанным проводятся «следственные действия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

