На администратора канала в Telegram «Глаз бога» завели дело
В Москве задержан администратор Telegram-канала "Глаз бога", публиковавший данные россиян, с задержанным проводятся "следственные действия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Федора Сироша.
Адвокат пояснил, что у него забрали ордер на защиту задержанного. При этом защитнику также не сообщили, по какой статье возбуждено дело.
Полиция ранее уже проводила обыск в квартире администратора. О его местонахождении ничего не известно. Сам канал и связанный с ним бот заблокированы в Telegram по требованию Роскомнадзора.
"Глаз бога" предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. Представители Роскомнадзора заявили о нарушении закона о персональных данных. В канале также можно было найти личные данные представителей силовых ведомств.
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