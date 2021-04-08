На администратора канала в Telegram «Глаз бога» завели дело

В Москве задержан администратор Telegram-канала "Глаз бога", публиковавший данные россиян, с задержанным проводятся "следственные действия". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

Адвокат пояснил, что у него забрали ордер на защиту задержанного. При этом защитнику также не сообщили, по какой статье возбуждено дело.

Полиция ранее уже проводила обыск в квартире администратора. О его местонахождении ничего не известно. Сам канал и связанный с ним бот заблокированы в Telegram по требованию Роскомнадзора.

"Глаз бога" предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. Представители Роскомнадзора заявили о нарушении закона о персональных данных. В канале также можно было найти личные данные представителей силовых ведомств.

