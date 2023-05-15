Суд запретил мужу Блиновской пользоваться интернетом
Пресненский суд Москвы 15 мая избрал Алексею Блиновскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает РИА Новости.
Супругу Блиновской запретили пользоваться связью и интернетом, а также общаться с участниками процесса. На следователей, адвокатов и жену мера не распространяется.
Блиновскому предъявили обвинение в пособничестве в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Вину он не признал.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 мая сообщил, что Елена Блиновская погасила «мизерную» часть задолженности - 10 миллионов рублей.
Суд в Москве в конце апреля поместил блогера под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться связью и интернетом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом анонсировал новые санкции против России
- Суд запретил мужу Блиновской пользоваться интернетом
- «Дерзкое похищение!»: Кадыров рассказал о сумме выкупа за коня Зазу
- Экс-аналитик ЦРУ назвал позором поведение Зеленского после атаки на Кремль
- Пашинян: Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией
- Кулеба пообещал закрыть небо Украины с помощью западных истребителей
- ФСБ попросила продлить арест экс-сотруднику посольства США Шонову
- Захарова назвала переходом черты слова Шольца «Слава Украине»
- Глава Белгородской области заявил о массированном обстреле города Шебекино
- «Дальше некуда!»: Небензя выступил против дальнейшей накачки Украины оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru