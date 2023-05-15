Суд запретил мужу Блиновской пользоваться интернетом

Пресненский суд Москвы 15 мая избрал Алексею Блиновскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает РИА Новости.

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Супругу Блиновской запретили пользоваться связью и интернетом, а также общаться с участниками процесса. На следователей, адвокатов и жену мера не распространяется.

Блиновскому предъявили обвинение в пособничестве в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Вину он не признал.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 мая сообщил, что Елена Блиновская погасила «мизерную» часть задолженности - 10 миллионов рублей.

Суд в Москве в конце апреля поместил блогера под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться связью и интернетом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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