Суд запретил мужу Блиновской пользоваться интернетом

Супругу Блиновской запретили пользоваться связью и интернетом, а также общаться с участниками процесса. На следователей, адвокатов и жену мера не распространяется.

Блиновскому предъявили обвинение в пособничестве в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Вину он не признал.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 мая сообщил, что Елена Блиновская погасила «мизерную» часть задолженности - 10 миллионов рублей.

Суд в Москве в конце апреля поместил блогера под домашний арест до 26 июня. Ей запрещено пользоваться связью и интернетом, передает «Радиоточка НСН».

