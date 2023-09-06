Суд запретил экс-полковнику ГРУ Квачкову участвовать в массовых мероприятиях
Полковнику Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России в отставке Владимиру Квачкову отныне запрещено посещать какие-либо массовые мероприятия и принимать в них участие. Такое постановление вынес Дорогомиловский районный суд российской столицы. Он принял положительное решение по соответствующему административному иску МВД.
Как передает ТАСС, Квачкова также обязали один раз в месяц возобновлять регистрацию в полиции по месту жительства до погашения судимости. Решение может быть обжаловано.
В середине августа суд в Москве назначил полковнику ГРУ в отставке административный штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом стали публикации в социальных сетях.
Квачкова в 2005 году обвинили в покушении на бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Офицера – отставника оправдали после трех лет заключения. Через пять лет его снова взяли под стражу по обвинению в организации военного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы. Затем приговор смягчили до восьми лет.
В августе 2017 года экс-полковника ГРУ приговорили к полутора годам колонии строгого режима по статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале 2019 года его освободили от отбывания наказания в связи с декриминализацией первой части данной статьи УК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru