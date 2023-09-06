Суд запретил экс-полковнику ГРУ Квачкову участвовать в массовых мероприятиях

Полковнику Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России в отставке Владимиру Квачкову отныне запрещено посещать какие-либо массовые мероприятия и принимать в них участие. Такое постановление вынес Дорогомиловский районный суд российской столицы. Он принял положительное решение по соответствующему административному иску МВД.

Как передает ТАСС, Квачкова также обязали один раз в месяц возобновлять регистрацию в полиции по месту жительства до погашения судимости. Решение может быть обжаловано.

В середине августа суд в Москве назначил полковнику ГРУ в отставке административный штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом стали публикации в социальных сетях.