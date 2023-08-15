Отставной полковник ГРУ Квачков назвал «беспределом» решение по делу о дискредитации армии
15 августа 202314:30
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «беспределом» решение суда по делу о дискредитации ВС РФ.
Накануне Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.
Экс-полковник ГРУ заявил, что во время процесса суд отказался допрашивать свидетелей, а также отказал в экспертизе.
Ранее столичный Тверской суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Доллар выше 99 рублей на бирже
- Сети 5G в больших городах РФ развернут к 2035 году
- При крушении Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка
- Отставной полковник ГРУ Квачков назвал «беспределом» решение по делу о дискредитации армии
- Центробанк РФ допустил дополнительное повышение ключевой ставки
- ВС РФ предотвратили проникновение ДРГ ВСУ в Брянскую область
- RT: на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявляли нарушения пожарной безопасности
- Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области
- Курс рубля возобновил падение после повышения ключевой ставки
- BBC News: троих граждан Болгарии арестовали в Великобритании за шпионаж в пользу РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru