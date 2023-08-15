Отставной полковник ГРУ Квачков назвал «беспределом» решение по делу о дискредитации армии

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в беседе с «Газетой.Ru» назвал «беспределом» решение суда по делу о дискредитации ВС РФ.

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Накануне Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии.

Экс-полковник ГРУ заявил, что во время процесса суд отказался допрашивать свидетелей, а также отказал в экспертизе.

Ранее столичный Тверской суд оштрафовал блогера Андрея Петрова за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ШтрафСуд

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