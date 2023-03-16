Суд запретил блогеру Лерчек и ее мужу пользоваться интернетом
Савеловский суд Москвы запретил блогеру Лерчеку (Валерия Чекалина) и ее супругу Артему пользоваться интернетом. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд наложил запрет на общение со свидетелями и соучастниками, использование почты, телефона, интернета и иных средств коммуникации. Контакты с близкими родственниками разрешены.
Также суд ограничил передвижения Чекалиной.
В отношении блогера и ее супруга возбудили два уголовных дела. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей.
По данным следствия, Чекалина как индивидуальный предприниматель использовала упрощенную систему налогообложения, которую применяют при годовом доходе до 150 миллионов рублей. Следственные органы полагают, что реальные заработки блогера от проведения фитнес-марафонов был существенно выше, пишет НСН.
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