СМИ: в Брянке задержали замгубернатора региона Симоненко

2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.

По данным издания, трое заместителей губернатора Брянской области Александра Богомаза сейчас задержаны, но не арестованы.



Ранее сообщалось, что врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову задержали за взятки.

