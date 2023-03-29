СМИ: в Брянке задержали замгубернатора региона Симоненко

В Брянске задержали замгубернатора Брянской области Николая Симоненко, якобы руководящего строительством защитной линии, через которую прорвались террористы из Русского добровольческого корпуса, пишет Mash.

СМИ: Украинские диверсанты отпустили взятого в заложники фельдшера брянского села

2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.

По данным издания, трое заместителей губернатора Брянской области Александра Богомаза сейчас задержаны, но не арестованы.

Ранее сообщалось, что врио замгубернатора Брянской области Елену Егорову задержали за взятки.

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