Суд заочно арестовал Петра Верзилова по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал по делу о распространении фейков о российской армии участника группы Pussy Riot, арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» (СМИ признан Минюстом РФ иноагентом) Петра Верзилова (также признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уголовное дело против Верзилова было возбуждено по факту публикаций в социальных сетях. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.
Ранее МВД объявило Верзилова в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает.
На прошлой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом) по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru