Суд заочно арестовал Петра Верзилова по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал по делу о распространении фейков о российской армии участника группы Pussy Riot, арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» (СМИ признан Минюстом РФ иноагентом) Петра Верзилова (также признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело против Верзилова было возбуждено по факту публикаций в социальных сетях. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.