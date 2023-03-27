Суд заочно арестовал Петра Верзилова по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал по делу о распространении фейков о российской армии участника группы Pussy Riot, арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» (СМИ признан Минюстом РФ иноагентом) Петра Верзилова (также признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело против Верзилова было возбуждено по факту публикаций в социальных сетях. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.

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Ранее МВД объявило Верзилова в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом) по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:Российская АрмияФейкСуд

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