Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках об армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом), соответствующая информация содержится в карточке суда.

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В пресс-службе суда указали, что было удовлетворено ходатайство следствия, в отношении Каца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Ранее против блогера было возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

МВД России объявило Каца в розыск, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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