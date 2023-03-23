Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках об армии

В пресс-службе суда указали, что было удовлетворено ходатайство следствия, в отношении Каца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.

Ранее против блогера было возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

МВД России объявило Каца в розыск, сообщает НСН.

