Максима Каца заочно арестовали по делу о фейках об армии
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в РФ физлицом-иноагентом), соответствующая информация содержится в карточке суда.
В пресс-службе суда указали, что было удовлетворено ходатайство следствия, в отношении Каца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Ранее против блогера было возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.
МВД России объявило Каца в розыск, сообщает НСН.
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