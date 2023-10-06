Суд заочно арестовал организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы
Московский Басманный суд заочно арестовал Александра Лазовского, который является гендиректором ООО «Авангард», организовавшей экскурсию по московским коллекторам, в результате чего погибли восемь человек, сообщает «РЕН ТВ».
Суд пришел к выводу, что мера пресечения Лазовского, не связанная с изоляцией от общества, «не может быть достаточно эффективной». Его заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на адрес либо с момента его задержания. Подозреваемый бежал из страны.
Руководство «Мосводостока» отказывается комментировать гибель людей на такой же подземной экскурсии и объяснять, почему люки в подземелье не были заблокированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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