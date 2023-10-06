Суд заочно арестовал организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Московский Басманный суд заочно арестовал Александра Лазовского, который является гендиректором ООО «Авангард», организовавшей экскурсию по московским коллекторам, в результате чего погибли восемь человек, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: «Мосводосток» проводил экскурсию в московском коллекторе

Суд пришел к выводу, что мера пресечения Лазовского, не связанная с изоляцией от общества, «не может быть достаточно эффективной». Его заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на адрес либо с момента его задержания. Подозреваемый бежал из страны.

Руководство «Мосводостока» отказывается комментировать гибель людей на такой же подземной экскурсии и объяснять, почему люки в подземелье не были заблокированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудыМоскваКоллекторы

Горячие новости

Все новости

партнеры