Суд заочно арестовал организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Суд пришел к выводу, что мера пресечения Лазовского, не связанная с изоляцией от общества, «не может быть достаточно эффективной». Его заключат под стражу на два месяца с момента его экстрадиции на адрес либо с момента его задержания. Подозреваемый бежал из страны.

Руководство «Мосводостока» отказывается комментировать гибель людей на такой же подземной экскурсии и объяснять, почему люки в подземелье не были заблокированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

