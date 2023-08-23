В «Мосводостоке» не ответили на вопросы о смертельной экскурсии

Журналиста интересовало, почему люки, через которые погибшие спустились на экскурсию, не были заблокированы. По правилам, все входы и выходы к подземным коммуникациям должны быть ограничены для обычных граждан.

Гендиректор «Мосводостока» Константин Ишханян не стал ничего говорить, сославшись на занятость. При этом с утра 22 августа сотрудники «Мосводостока» начали закрывать для посторонних все коллекторы.

Ранее стало известно, что все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружены погибшими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

