В «Мосводостоке» не ответили на вопросы о смертельной экскурсии
Руководство «Мосводостока» отказалось отвечать на вопросы о гибели восьми человек на подземной экскурсии, сообщает «РЕН ТВ».
Журналиста интересовало, почему люки, через которые погибшие спустились на экскурсию, не были заблокированы. По правилам, все входы и выходы к подземным коммуникациям должны быть ограничены для обычных граждан.
Гендиректор «Мосводостока» Константин Ишханян не стал ничего говорить, сославшись на занятость. При этом с утра 22 августа сотрудники «Мосводостока» начали закрывать для посторонних все коллекторы.
Ранее стало известно, что все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружены погибшими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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