Политика Гозмана и знатока Аскерова внесли в список экстремистов и террористов
Бывшего знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом) внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
Также в список террористов и экстремистов попал общественный деятель Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом).
«Аскеров Ровшан Энвер Оглы, 04.05.1972 года рождения, г. Баку Азербайджанской ССР... Гозман Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва», - говорится в перечне.
Внесение в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее в список террористов и экстремистов был включён бывший издатель «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru