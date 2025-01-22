Политика Гозмана и знатока Аскерова внесли в список экстремистов и террористов

Также в список террористов и экстремистов попал общественный деятель Леонид Гозман (признан в РФ иноагентом).

«Аскеров Ровшан Энвер Оглы, 04.05.1972 года рождения, г. Баку Азербайджанской ССР... Гозман Леонид Яковлевич, 13.07.1950 года рождения, г. Москва», - говорится в перечне.

Внесение в данный список предусматривает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в список террористов и экстремистов был включён бывший издатель «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) Пётр Верзилов (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

