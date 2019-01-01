Суд заочно арестовал фигурантов дела полковника Черкалина
Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал бывших членов правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. Предполагается, что они могли быть сообщниками начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности России Кирилла Черкалина. Как сообщает Ura.ru, обвиняемые также были объявлены в международный розыск.
Сообщается, что заочно арестованных и объявленных в международный розыск банкиров следствие считает подельниками полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Он обвиняется в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов, пишет RT.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ. Силовиков подозревают в хищении из неназванного банка на сумму не менее 140 миллионов рублей. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН усомнился, что силовики играли руководящую роль в этом преступлении и призвал дождаться официальных комментариев.
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