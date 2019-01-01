Суд заочно арестовал фигурантов дела полковника Черкалина

Сообщается, что заочно арестованных и объявленных в международный розыск банкиров следствие считает подельниками полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Он обвиняется в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов, пишет RT.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ. Силовиков подозревают в хищении из неназванного банка на сумму не менее 140 миллионов рублей. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН усомнился, что силовики играли руководящую роль в этом преступлении и призвал дождаться официальных комментариев.

