Ветеран «Альфы» раскрыл роль силовиков в крупном хищении из банка

В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ. Силовиков подозревают в хищении из неназванного банка на сумму не менее 140 миллионов рублей. «В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБК. По словам другого источника издания, фигурирует другая сумма - 170 миллионов. По этой информации, по делу также проходит сотрудник Академии ФСБ. В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка, пишет издание.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН усомнился, что силовики играли руководящую роль в этом преступлении и призвал дождаться официальных комментариев.

«Пока эта информация официально нигде не сообщалась. Мне трудно сказать, что сотрудники "Альфы" занимаются экономической безопасностью и сопровождением экономических проблем в государстве. Это спецподразделение, которое борется с терроризмом. Если действительно, эти офицеры причастны к таким преступным деяниям, я думаю, что это было какое-то силовое прикрытие, не более того. Ну а пока эта информация нигде не подтвердилась, об этом рано говорить», - добавил он.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Задержание проводилось совместно с МВД, материалы переданы военному следствию.

