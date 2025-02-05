Седокова увезла сына после новости о смерти Тиммы

Певица Анна Седокова поделилась в своих соцсетях, что после смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, она приняла решение уехать с сыном, чтобы оградить его от негатива и излишнего внимания общественности.

Седокова рассказала, что узнала о трагедии, когда была в больнице. На тот момент ее сын находился в баскетбольном лагере, и информация о смерти его отца была передана ему неаккуратно. Один из мальчиков в лагере сообщил ребенку о трагедии, что сильно потрясло певицу.

Седокова впервые за долгое время обратилась к поклонникам после смерти экс-супруга

Певица подчеркнула, что было тяжело физически решиться на поездку, так как она испытывала значительный стресс, падала в обмороки и сомневалась в своей способности справиться с задачей в таком состоянии.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году, а развод был оформлен в декабре 2024 года. Баскетболист выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» до 2021 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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