Суд приостановил работу клуба «Adrenaline Stadium» на 30 суток
Савеловский суд Москвы закрыл клуб Adrenaline Stadium на 30 дней за нарушение санитарных норм при проведении концерта группы «Кипелов», сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.
Ведомство привело в качестве доказательств нарушений фото и видео, взятые из интернета. На них видно, что зрители находились в зале без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Роспотребнадзор считает, что владеющая клубом «Национальная концертная компания» не приняла мер по контролю за соблюдением санитарных норм, а также не стала ограничивать число зрителей в зале.
Еще 7 декабря двери клуба опечатали до решения суда, но уже 12 декабря обнаружилось, что в клуб заходили, а печати нарушены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru