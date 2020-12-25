Суд приостановил работу клуба «Adrenaline Stadium» на 30 суток

Савеловский суд Москвы закрыл клуб Adrenaline Stadium на 30 дней за нарушение санитарных норм при проведении концерта группы «Кипелов», сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

После концерта «Кровостока» московскому клубу грозит штраф

Ведомство привело в качестве доказательств нарушений фото и видео, взятые из интернета. На них видно, что зрители находились в зале без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Роспотребнадзор считает, что владеющая клубом «Национальная концертная компания» не приняла мер по контролю за соблюдением санитарных норм, а также не стала ограничивать число зрителей в зале.

Еще 7 декабря двери клуба опечатали до решения суда, но уже 12 декабря обнаружилось, что в клуб заходили, а печати нарушены.

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