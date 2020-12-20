После концерта «Кровостока» московскому клубу грозит штраф
Московскому клубу «ГлавClub» могут насчитать штраф до одного миллиона рублей за нарушения масочного режима на концерте группы «Кровосток».
В результате проверки выявили «несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% и нарушения соблюдения требований социального дистанцирования». Проверяющие работали в клубе субботу, 19 декабря, сообщает издание «Подъем».
В результате клуб могут оштрафовать на 300 тысяч. Сумма взыскания увеличится до одного миллиона рублей, если кто-то из посетителей заболеет. Также в этом случае деятельность клуба могут приостановить на срок до 90 суток.
Напомним, в числе введенных в Москве антивирусных мер – ограничения на работу баров, ресторанов и ночных клубов с 23.00 до 06.00, дистанционное обучение для учеников 6-11 классов, учащихся вузов и колледжей, работа на «удаленке» не менее чем для 30% персонала предприятий и организаций, отмена массовых новогодних гуляний и елок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru