После концерта «Кровостока» московскому клубу грозит штраф

Московскому клубу «ГлавClub» могут насчитать штраф до одного миллиона рублей за нарушения масочного режима на концерте группы «Кровосток».

Бар «Квартира» могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

В результате проверки выявили «несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% и нарушения соблюдения требований социального дистанцирования». Проверяющие работали в клубе субботу, 19 декабря, сообщает издание «Подъем».

В результате клуб могут оштрафовать на 300 тысяч. Сумма взыскания увеличится до одного миллиона рублей, если кто-то из посетителей заболеет. Также в этом случае деятельность клуба могут приостановить на срок до 90 суток.

Напомним, в числе введенных в Москве антивирусных мер – ограничения на работу баров, ресторанов и ночных клубов с 23.00 до 06.00, дистанционное обучение для учеников 6-11 классов, учащихся вузов и колледжей, работа на «удаленке» не менее чем для 30% персонала предприятий и организаций, отмена массовых новогодних гуляний и елок.

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ФОТО: pixabay.com
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