Суд взыскал с Волочковой юридические расходы по иску ТСЖ

Уточняется, что это около 60 тысяч рублей, в сумму вошли оплата государственной пошлины, транспортных расходов и юридических услуг.

«Частично удовлетворены исковые требования к Волочковой о взыскании расходов, понесённых истцом при подаче иска», - отметили в суде.

Ранее Волочкова опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей, отметив, что оплатила не только задолженность, но и налоги на всё свое имущество и автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

