Суд взыскал с Волочковой юридические расходы по иску ТСЖ
Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой компенсацию судебных расходов ТСЖ «Итальянская улица, дом 4», сообщает ТАСС.
Уточняется, что это около 60 тысяч рублей, в сумму вошли оплата государственной пошлины, транспортных расходов и юридических услуг.
«Частично удовлетворены исковые требования к Волочковой о взыскании расходов, понесённых истцом при подаче иска», - отметили в суде.
Ранее Волочкова опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей, отметив, что оплатила не только задолженность, но и налоги на всё свое имущество и автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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