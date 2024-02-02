Суд взыскал с Волочковой юридические расходы по иску ТСЖ

Тверской суд Москвы взыскал с балерины Анастасии Волочковой компенсацию судебных расходов ТСЖ «Итальянская улица, дом 4», сообщает ТАСС.

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Уточняется, что это около 60 тысяч рублей, в сумму вошли оплата государственной пошлины, транспортных расходов и юридических услуг.

«Частично удовлетворены исковые требования к Волочковой о взыскании расходов, понесённых истцом при подаче иска», - отметили в суде.

Ранее Волочкова опровергла информацию о том, что якобы задолжала судебным приставам почти 60 тысяч рублей, отметив, что оплатила не только задолженность, но и налоги на всё свое имущество и автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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