Суд взыскал с Национального культурного центра Украины в Москве почти 1 млн рублей

Центр, учрежденный министерством культуры Украины, работает в российской столице с 2003 года. Виды его деятельности — работа профессиональных членских организаций, аренда и управление собственным либо арендованным имуществом. Здание центра принадлежит украинской стороне, при этом землей владеют власти Москвы, которые предоставили участок в аренду.

В судебных документах отмечается, что иск был подан столичным департаментом городского имущества. Власти потребовали взыскать неосновательное обогащение «в виде экономии (сбережения) денежных средств вследствие использования земельного участка… не по целевому назначению». Дело рассмотрели в упрощенном порядке, приняв решение по нему в августе.

«Взыскать… неосновательное обогащение в размере 926 642,97 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65 961,81 рубля и с 05.03.2024 по день фактической уплаты... начисленные на сумму долга», — указано в судебном акте.

Решение инстанции не обжаловалось, оно вступило в силу.

