Суд взыскал с Национального культурного центра Украины в Москве почти 1 млн рублей
Около миллиона рублей взыскали с некоммерческой организации «Национальный культурный центр Украины в Москве», сумму сочли необоснованным обогащением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Центр, учрежденный министерством культуры Украины, работает в российской столице с 2003 года. Виды его деятельности — работа профессиональных членских организаций, аренда и управление собственным либо арендованным имуществом. Здание центра принадлежит украинской стороне, при этом землей владеют власти Москвы, которые предоставили участок в аренду.
В судебных документах отмечается, что иск был подан столичным департаментом городского имущества. Власти потребовали взыскать неосновательное обогащение «в виде экономии (сбережения) денежных средств вследствие использования земельного участка… не по целевому назначению». Дело рассмотрели в упрощенном порядке, приняв решение по нему в августе.
«Взыскать… неосновательное обогащение в размере 926 642,97 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 65 961,81 рубля и с 05.03.2024 по день фактической уплаты... начисленные на сумму долга», — указано в судебном акте.
Решение инстанции не обжаловалось, оно вступило в силу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за выявленных пятен мазута
- Суд взыскал с Национального культурного центра Украины в Москве почти 1 млн рублей
- В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
- Из-за пожаров в Калифорнии погибли 11 человек
- На Ставрополье отправили на реабилитацию около 400 пострадавших от мазута птиц
- США ввели санкции против президента «Ак Барса»
- Депутат Чаплин: Социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
- В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты
- Над территорией России уничтожили 85 украинских БПЛА
- Канал «ТВ-Центр» могут оштрафовать за пропаганду ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru