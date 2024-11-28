Суд взыскал 2,5 млн рублей с посольства Украины в России

Столичный Арбитражный суд взыскал с посольства Украины в России около 2,5 млн рублей по иску «Московской объединенной энергетической компании». Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что соответствующее заседание суда состоялось 25 ноября, было принято решение удовлетворить иск МОЭК полностью. Решение суда еще не опубликовано.

В 2024 году суд взыскал с украинского посольства почти 29 млн рублей по пяти искам теплоснабжающей организации. МОЭК продолжает взыскивать задолженность и неустойки по договорам, в том числе заключенным в 2009 году соглашениям по теплоснабжению и энергоснабжению для потребителей тепловой энергии в горячей воде.

Ранее Арбитражный суд в Москве взыскал более 10 млн рублей с ООО «Банда», учредителем которого значится блогер Гусейн Гасанов, напоминает RT.

