Представитель Пугачевой раскрыла правду о долгах певицы за электричество

Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о задолженности певицы за электроэнергию в квартире на Арбате, заявив, что все счета оплачиваются своевременно. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

Представитель артистки уточнила, что квитанции приходят на ее имя, и она самостоятельно занимается оплатой всех начислений. Чупракова категорически исключила наличие каких-либо финансовых претензий со стороны коммунальных служб к народной артистке.