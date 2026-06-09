Представитель Пугачевой раскрыла правду о долгах певицы за электричество
Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла информацию о задолженности певицы за электроэнергию в квартире на Арбате, заявив, что все счета оплачиваются своевременно. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
Представитель артистки уточнила, что квитанции приходят на ее имя, и она самостоятельно занимается оплатой всех начислений. Чупракова категорически исключила наличие каких-либо финансовых претензий со стороны коммунальных служб к народной артистке.
«Никакой задолженности нет», — заявила Чупракова.
Также директор прокомментировала появившиеся в прессе сообщения о продаже недвижимости звезды, отметив, что не владеет информацией на этот счет.
Ранее СМИ утверждали, что на певицу подали в суд из-за неоплаченных счетов на сумму около 9 тысяч рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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