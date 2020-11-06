Суд вынес приговор жителю Перми, разместившему фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Пермский краевой суд вынес приговор жителю Перми Даниилу Шестакову, разместившему на сайте акции «Бессмертный полк» фото изменника Родины генерала Андрея Власова. Он приговорен к девяти месяцам исправительных работ по статье о реабилитации нацизма, передает ТАСС.

Вынесен приговор за фотографию Власова в «Бессмертном полку»

Следствие выяснило, что молодой человек оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографии Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

На суде Шестаков заявил, что не преследовал цели реабилитации нацизма и нацистом себя не считает. Он также сказал, что будет обжаловать приговор.

Ранее видео обыска и допроса двух участников новых уголовных дел о реабилитации фашизма размещено на YouTube-канале Следственного комитета РФ.


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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:НацизмСудБессмертный Полк
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