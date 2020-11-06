Суд вынес приговор жителю Перми, разместившему фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Следствие выяснило, что молодой человек оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографии Власова в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

На суде Шестаков заявил, что не преследовал цели реабилитации нацизма и нацистом себя не считает. Он также сказал, что будет обжаловать приговор.

Ранее видео обыска и допроса двух участников новых уголовных дел о реабилитации фашизма размещено на YouTube-канале Следственного комитета РФ.



