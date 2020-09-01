Вынесен приговор за фотографию Власова в «Бессмертном полку»
Пермский краевой суд назначил 200 часов обязательных работ местному жителю Даниилу Симанову. 19-летнего подсудимого обвинили в реабилитации нацизма из-за того, что он прислал на онлайн-акцию «Бессмертный полк» фотографию признанного изменником родины генерала Андрея Власова.
Кроме того, суд постановил конфисковать компьютер, с которого Симанов отправил фотографию, передаёт РИА Новости.
Приговор Симанову вынесли без судебного разбирательства в связи с тем, что он признал вину. Молодой человек в мае заявил следователям, что «решил пошутить, но сделал это, к сожалению, неудачно», пишет «Газета.ру».
Симанов может обжаловать решение суда в течение 10 дней. К слову, он – не единственный россиян, которого обвинили в реабилитации нацизма. До этого «отличился» житель Якутии, отправивший на сайт «Бессмертного полка» фотографию Адольфа Гитлера, напоминают «Известия».
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