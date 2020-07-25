СК разместил видео по двум новым делам за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Следователи показали, как проводили обыск у жителя Перми Максима Гусева. Он, по данным СК РФ, не позднее 2 мая опубликовал фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро для трансляции на сайте «Бессмертного полка».

Процедура прошла в присутствии родных обвиняемого и понятых.

Также на видео запечатлен момент допроса Дмитрия Бородаенко из Кемерово. Он не позднее 6 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.

«Я был не прав», - ответил Бородаенко на вопрос следователя, понимает ли он, что нарушает законы РФ и оскорбляет таким образом своих мать, отца, бабушку.