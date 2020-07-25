СК разместил видео по двум новым делам за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Видео обыска и допроса двух участников новых уголовных дел о реабилитации фашизма размещено на YouTube-канале Следственного комитета РФ.
Следователи показали, как проводили обыск у жителя Перми Максима Гусева. Он, по данным СК РФ, не позднее 2 мая опубликовал фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро для трансляции на сайте «Бессмертного полка».
Процедура прошла в присутствии родных обвиняемого и понятых.
Также на видео запечатлен момент допроса Дмитрия Бородаенко из Кемерово. Он не позднее 6 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера.
«Я был не прав», - ответил Бородаенко на вопрос следователя, понимает ли он, что нарушает законы РФ и оскорбляет таким образом своих мать, отца, бабушку.
Нарушитель отметил, что «просто пролистал» пользовательское соглашение перед публикацией фото нациста.
Также Бородаенко пояснил, что снимал на видео размещение фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка», думая, что наказание возможно, не «не верил, что это может быть».
Ранее председатель Российского союза ветеранов, член центрального штаба ОНФ Михаил Моисеев рассказал НСН, почему было важно перенести «Бессмертный полк» на 2021 год.
«Сейчас, в период пандемии, не собирать под знамёна «Бессмертного полка» людей, чтобы не завалить страну новой вспышкой коронавируса, решение правильное. К 9 мая мы продумаем все аспекты того, как почествовать тех, кто остался в живых – участников ВОВ и ветеранов», - заявил Моисеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru