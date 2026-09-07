Генерала МВД задержали в Подмосковье за хищение топлива

По её словам, к хищению моторного топлива, принадлежащего подмосковному главку ведомства, причастны председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартынов, трое подчинённых ему топ-менеджеров. Также в совершении преступления участвовал Мальков, начальник ФКУ ЦХиСО ГУ МВД РФ по Московской области Алексей Суяров, начальник отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД РФ по региону Анна Левина.

«Возбуждено уголовное дел... Трое топ-менеджеров ПАО «Евротранс» уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел и задержаны», - добавила Волк.

Ранее экс-начальника продовольственного управления Минобороны РФ полковника Виктора Таразевича обвинили в хищении при исполнении госконтрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

