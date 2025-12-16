Суд вынес приговор по делу о незаконной выдаче сертификатов мигрантам

Фигуранты уголовного дела о незаконной выдаче сертификатов для мигрантов, в том числе с участием сотрудника Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, получили от двух до трех лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщил Следственный комитет.

Как уточнили в ведомстве, суд признал участников преступной группы виновными в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями — с учетом роли каждого из осужденных.