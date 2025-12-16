Суд вынес приговор по делу о незаконной выдаче сертификатов мигрантам

Фигуранты уголовного дела о незаконной выдаче сертификатов для мигрантов, в том числе с участием сотрудника Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, получили от двух до трех лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщил Следственный комитет.

Как уточнили в ведомстве, суд признал участников преступной группы виновными в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями — с учетом роли каждого из осужденных.

По данным следствия, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы члены организованной группы наладили незаконную выдачу иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства.

Эти документы использовались для подачи в миграционные органы МВД, при том что большинство иностранцев фактически не обладали необходимыми знаниями. Соучастники также способствовали оформлению разрешительных документов, в том числе вида на жительство в Московском регионе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
