Россиянам объяснили, как сделать легким новогодний стол

Она пояснила, что в данном случае половина места на праздничном столе отводят овощам и зелени, в том числе салатам, например, селёдке под шубой. В качестве гарнира можно использовать запеченный картофель с ароматными травами.

Ещё четверть стола можно заполнить рисом, а оставшуюся часть - белковыми блюдами. Эксперт указала, что это может быть запечённая, тушеная или приготовленная на пару рыба.

«А также праздничные закуски: рыбная тарелка, фаршированные яйца... мини-бутерброды со шпротами и красной икрой», — отметила она.

Хлопова добавила, что блюда с рыбой позволят сделать новогоднее меню лёгким и сбалансированным, так как они «дают ощущение сытости без тяжести».

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН»,что самым низкокалорийным алкогольным напитком будет белое сухое вино.

