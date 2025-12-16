Россиянам объяснили, как сделать легким новогодний стол
Чтобы сделать праздничный новогодний стол лёгким можно собрать его по принципу Гарвардской тарелки. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила нутрициолог Юлия Хлопова.
Она пояснила, что в данном случае половина места на праздничном столе отводят овощам и зелени, в том числе салатам, например, селёдке под шубой. В качестве гарнира можно использовать запеченный картофель с ароматными травами.
Ещё четверть стола можно заполнить рисом, а оставшуюся часть - белковыми блюдами. Эксперт указала, что это может быть запечённая, тушеная или приготовленная на пару рыба.
«А также праздничные закуски: рыбная тарелка, фаршированные яйца... мини-бутерброды со шпротами и красной икрой», — отметила она.
Хлопова добавила, что блюда с рыбой позволят сделать новогоднее меню лёгким и сбалансированным, так как они «дают ощущение сытости без тяжести».
Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила «Радиоточке НСН»,что самым низкокалорийным алкогольным напитком будет белое сухое вино.
