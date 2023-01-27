Суд вынес первый заочный приговор по делу о фейках
Басманный суд Москвы приговорил бывшего майора Олега Кашинцева к восьми годам колонии общего режима по статье о фейках о российской армии. Ранее мужчина уехал из России. Приговор в отношении него стал первых заочным судебным решением по этой статье, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы» в Telegram со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова.
Отмечается, что Олега Кашинцева суд также лишил звания майора.
Олег Кашинцев уволился из ОВД в 2019 году на фоне протестных акций в Москве. В июле 2022-го был объявлен в международный розыск по уголовной статье о фейках, Интерпол выдавать мужчину российским властям отказался, считая статью политической. Дело было заведено за публикацию о военной спецопераци в соцсетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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