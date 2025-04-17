Суд встал на сторону главы Wildberries Татьяны Ким в деле о разводе
Савеловский суд Москвы постановил разделить имущество бывших супругов в пользу основательницы компании Wildberries Татьяны Ким, сообщает РБК с ссылкой на пресс-службу Wildberries и Russ.
Доля Владислава Бакальчука в 1% в ООО «Вайлдберриз» обязана перейти его бывшей жене. Кроме того, она сохранила долю в 100% в ООО «Вайлдберриз Банк» и все деньги на своих личных счетах, уточнили в публикации.
Супруги прожили в браке 22 года и официально расстались в феврале 2025-го года. После этого начались заседания по вопросам раздела имущества. Они проходили в закрытом режиме. Бакальчук утверждал, что Ким требовала себе все, что у них есть, так как она воспитывает семерых детей. Суд целиком удовлетворил ее иск.
Ранее Владислав Бакальчук в эфире НСН назвал новый иск к «ВБ Девелопмент» от Wildberries попыткой выдать черное за белое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru