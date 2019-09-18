Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Айдара Губайдулина
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции протеста 27 июля Айдара Губайдулина, сообщает корреспондент «Дождя» из зала суда. Отмечается, что о возврате дела просила прокуратура.
Кроме того, обвиняемому изменена мера пресечения — его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Айдар Губайдулин обвиняется в применении насилия по отношению к правоохранителю. На акции протеста он бросил пластиковую бутылку в сторону сотрудника ОМОН, но не попал.
Ранее НСН писала, что адвокаты обжаловали приговор другому участнику «московского дела» — актёру Павлу Устинову, которого приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы за якобы применение насилия к бойцу ОМОНа. Приговор Тверского суда вызвал широкий общественный резонанс, в защиту осуждённого выступили известные деятели, учёные, священники и учителя.
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