Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Айдара Губайдулина

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции протеста 27 июля Айдара Губайдулина, сообщает корреспондент «Дождя» из зала суда. Отмечается, что о возврате дела просила прокуратура.

Кроме того, обвиняемому изменена мера пресечения — его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Айдар Губайдулин обвиняется в применении насилия по отношению к правоохранителю. На акции протеста он бросил пластиковую бутылку в сторону сотрудника ОМОН, но не попал.