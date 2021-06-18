Суд вернул в полицию дело Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы вернул в полицию материалы административного дела в отношении известного блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков.

Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

Ранее на Дудя пожаловалась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной. Пропаганду наркотиков она увидела в двух интервью блогера — с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем. Оба размещены на Youtube.

Ранее Мизулина заявила, что основная аудитория видеоблогеров — дети и подростки, поэтому недопустимо распространять информацию о наркотиках в таких выпусках.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерНаркотикиСудЮрий Дудь
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