В суд поступили материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя

Материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя на Youtube поступили в Зюзинский районный суд Москвы, сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

Сообщается, что психо-лингвистические судебные экспертизы подтвердили факт пропаганды наркотиков в видео. Суд отметил, что получил материалы дела.

Ранее Мизулина заявила, что основная аудитория видеоблогеров — дети и подростки. По ее словам, недопустимо распространять информацию о наркотиках в таких выпусках, сообщило URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудПропагандаНаркотикиЮрий Дудь
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