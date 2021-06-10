В суд поступили материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя
Материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя на Youtube поступили в Зюзинский районный суд Москвы, сообщила ТАСС директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Сообщается, что психо-лингвистические судебные экспертизы подтвердили факт пропаганды наркотиков в видео. Суд отметил, что получил материалы дела.
Ранее Мизулина заявила, что основная аудитория видеоблогеров — дети и подростки. По ее словам, недопустимо распространять информацию о наркотиках в таких выпусках, сообщило URA.RU.
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